2020-02-03T12:29:00+03:00
Здоровье

В тобольской больнице скончался пациент. Проводится проверка

Мужчина проходил комплексную диагностику
Вадим Бегун
Поделиться:
В тобольской больнице скончался пациент. Фото - pixabay.com.В тобольской больнице скончался пациент. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В тобольской больнице умер мужчина. Действия врачей проверяются.

– Пациент поступил с сильным психомоторным возбуждением, по предварительным данным, на фоне злоупотребления сильнодействующими веществами. Он проходил полную комплексную диагностику, всё отмечено в медицинской документации, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Как информирует ведомство, по данному факту, как и во всех случаях наступления смерти, будет проводиться необходимая проверка.

В настоящий момент оснований считать, что медицинские работники действовали халатно, нет. Все их действия, как и состояние здоровья пациента и предпринятые меры, будут проверены, заверили в департаменте.

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что в больнице водников умерла пациентка. Жительница Тюмени Елена Капитоновна Секисова почувствовала себя плохо.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задыхалась и молила о помощи: в Тюмени в больнице водников умерла пациентка

Дежурный врач отказалась переводить в реанимацию доставленную на скорой женщину (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменскую УК привлекли к ответственности из-за перебоев в подаче горячей воды
Работник тюменского завода получил серьезную травму, поднимаясь по лестнице
Сбербанк рассказал о нововведениях в рамках проектного финансирования застройщиков
В тобольской больнице скончался пациент. Проводится проверка
В Тюмень доставят крупную партию медицинских масок
Тюменцы выбрали улицы для ремонта в 2020 году
В тюменской поликлинике задержали мужчину в неадекватном состоянии
Более ста новых супружеских пар появятся в Тюмени 20 февраля 2020 года
Состояние тюменской студентки, госпитализированной с коронавирусом, остается стабильным
В Тюмени водители автобусов проводили двойную оплату с банковских карт пассажиров
Тоболячка украла у знакомой порванную цепочку
В Тюменской области осудят подростка, ударившего ножом школьника
Пьяный тюменец «заминировал» центр города
Неизвестный похитил у двух тоболячек крупную сумму денег