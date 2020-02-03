В тобольской больнице скончался пациент. Проводится проверка

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:29:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В тобольской больнице умер мужчина. Действия врачей проверяются.

– Пациент поступил с сильным психомоторным возбуждением, по предварительным данным, на фоне злоупотребления сильнодействующими веществами. Он проходил полную комплексную диагностику, всё отмечено в медицинской документации, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Как информирует ведомство, по данному факту, как и во всех случаях наступления смерти, будет проводиться необходимая проверка.

В настоящий момент оснований считать, что медицинские работники действовали халатно, нет. Все их действия, как и состояние здоровья пациента и предпринятые меры, будут проверены, заверили в департаменте.

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что в больнице водников умерла пациентка. Жительница Тюмени Елена Капитоновна Секисова почувствовала себя плохо.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задыхалась и молила о помощи: в Тюмени в больнице водников умерла пациентка

Дежурный врач отказалась переводить в реанимацию доставленную на скорой женщину (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU