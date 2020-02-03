В тобольской больнице скончался пациент. Проводится проверка
В тобольской больнице умер мужчина. Действия врачей проверяются.
– Пациент поступил с сильным психомоторным возбуждением, по предварительным данным, на фоне злоупотребления сильнодействующими веществами. Он проходил полную комплексную диагностику, всё отмечено в медицинской документации, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
Как информирует ведомство, по данному факту, как и во всех случаях наступления смерти, будет проводиться необходимая проверка.
В настоящий момент оснований считать, что медицинские работники действовали халатно, нет. Все их действия, как и состояние здоровья пациента и предпринятые меры, будут проверены, заверили в департаменте.
Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что в больнице водников умерла пациентка. Жительница Тюмени Елена Капитоновна Секисова почувствовала себя плохо.
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ИСТОЧНИК KP.RU