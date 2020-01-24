Задыхалась и молила о помощи: в Тюмени в больнице «Водников» умерла пациентка

Жительница Тюмени Елена Капитоновна Секисова почувствовала себя плохо. У нее началась одышка. Женщина вызвала «скорую», которая доставила ее в больницу «Водников» , расположенную по адресу улица Беляева,1.

Дежурный врач приняла больную, разместила ее в платную палату, так как мест в обычных не было, вместо лечения посоветовала пациентке лежать правильно. На следующий день Елена умерла. Она скончалась в День матери, оставив своих дочерей в полной растерянности и непонимании, как это могло произойти.

Шутила, что умирает

У родственников Елены остались только фото и воспоминанияФото: Алена Кульмухаметова

Дочери Елены Секисовой Евгения Акст и Анна Васильева не могут смириться с уходом мамы и отчасти винят себя в произошедшем. Корреспонденту «Комсомольской правды - Тюмень» они рассказали, как из-за непрофессионализма врачей потеряли самого дорого человека.

- В пятницу 22 ноября я позвонила маме и, услышав ее тяжелое дыхание, спросила: ты по лестнице бегала что ли? – вспоминает Евгения.

Елена поделилась со старшей дочерью о неважном самочувствии. Евгения зная, что мама имеет немало хронических заболеваний, в числе которых диабет, настояла на том, что необходимо вызвать «скорую».

Мать согласилась, но решила позвонить по номеру 03 рано утром в субботу, так как по ее подсчетам, в этот день дежурила больница «Нефтяников» в д. Патрушева.

Хотя от Мыса, где жила Елена, до Патрушева путь не близкий, тюменка выбрала именно эту больницу. Совсем недавно буквально с того света патрушевские врачи вытащили ее мужа с инфарктом.

«Скорая» была вызвана в 7 утра 23 ноября в субботу. Приехала медбригада только к десяти утра. Позже дочери обращались в департамент здравоохранения Тюменской области по поводу долгого ожидания медиков, где получили ответ, что вызов к больным с хроническими заболеваниями не является срочным.

Врачебная тайна соблюдается даже в отношении дочерей Елены

- Мама чувствовала себя неважно, но шутила, общалась, сама спустилась со второго этажа к машине «скорой». Когда ее принимала бригада медиков, она посмеялась: мне что, кирдык приходит? – продолжает свой рассказ Евгения.

- Я вместе со старшей дочерью Евгении Ариной поехала сопровождать маму до больницы, - подхватывает разговор Анна.

- Мне позвонила мама и сказала, что ей дали кислородную маску, после которой она почувствовала улучшение самочувствия, и что их везут ближайшую больницу «Водников» - продолжает Евгения. – Я сказала ей, ну в «Водников» так в «Водников», не спорь.

- Понимаете, мы доверяем людям. Мы верили, что нашу маму везут к специалистам, которые ей помогут, - в один голос говорят сестры.

«У нас претензии к конкретным людям!»

Дети потеряли маму, внучка - бабушку, муж - жену. Семья Елены СекисовойФото: Алена Кульмухаметова

Елену Секисову доставили в больницу «Водников». Молодой медбрат с первого раза смог найти «плохую» вену у пациентки и поставил капельницу. Женщина похвалила его, отметив, что это редкость, когда медик сразу смог ее правильно уколоть. Так может только ее дочь Евгения. Женя выучилась на медсестру, работала по специальности.

- Я восемь лет назад ушла из медицины, но планирую вернуться. Я люблю людей, мне нравится им помогать, с уважением отношусь к врачам - настоящим профессионалам своего дела, - говорит Евгения. - Мама имеет хронические заболевания, и я сама ставила ей уколы и капельницы. Нужно было только назначение врача. Перед смертью ей был поставлен диагноз остеохондроз. Лечилась она дома, уколы ставила я, - вспоминает дочь умершей.

Обе дочери глубоко переживают, что их обвиняют в предвзятом отношении к больнице «Водников».

- Нет! Вопросов к самой больнице нет. Там есть профессионалы своего дела. Этот же медбрат, к примеру. У нас претензии к конкретным людям: дежурному врачу, медсестре, заведующей, - уточняют сестры.

Женщина умерла в День материФото: Алена Кульмухаметова

Елену должны были положить в неврологическое отделение, расположенное на 4 этаже больницы, но так как там мест не оказалось, ее перевели этажом ниже в свободную платную палату. Взяли необходимые анализы, сделали рентген – легкие оказались в порядке, поставили капельницу. Дежурного врача больная дождаться не могла.

24 ноября Евгения позвонила поздравить Елену с Днем матери и спросила о самочувствии. Женщина пожаловалась, что ей стало хуже и что до сих пор ей не несут инсулин, хотя пора бы уже ставить. - Кто-нибудь, помогите мне, я задыхаюсь. Переведите меня в реанимацию, - внезапно закричала мать кому-то из врачей, не бросая телефон.

Евгения сорвалась и поехала в больницу.

- Никогда ее в таком состоянии не видела: мама была опухшая, синяя, даже рот внутри был синюшного цвета, было видно, что ей тяжело дышать, - вспоминает дочь.

Дети Елены обе приехали вместе с мужьями к ней в палату и ужаснулись состоянием матери. Она не могла подняться, переворачиваться самостоятельно, трудно дышала.

Дочери проветрили помещение, сводили ее в туалет и женщине стало легче. В тот момент у Елены выпала игла от капельницы. Евгения поднялась наверх к дежурному врачу Елене Александровне Тороп, чтобы задать несколько вопросов.

«Пусть радуется, что в шикарных условиях лежит»

Тороп встретила дочь пациентки неприветливо. На предложение перевести Елену Секисову в реанимацию и дать ей кислородную маску резко отрезала:

- У вашей матери состояние средней степени тяжести. Реанимационные действия ей не требуются. У меня половина отделения задыхается. Ваша мама сама сказала, что метеозависима. Видите, какая погода, каждому по маске выдавать? – ответила дежурный врач.

Смягчившись, она добавила, что ее маме нужно принять удобную позу на боку, чтобы легче дышалось. Кислородную маску в данный момент ей выдать не могут, потому как она находится у молодого человека, которому не понравится делить ее с другой пациенткой.

- И вообще, пусть радуется, что ей предоставили шикарные условия, завтра ее переведут в неврологию и лежать придется в коридоре, так как свободных мест нет, - добавила Елена Тороп.

Евгения, как и ее сестра, и мама, люди неконфликтные. Зная, что у матери выпала игла от капельницы, она попросила ей дать венозный катетер, чтобы прокапать больную.

Врач окликнула медперсонал, спросила у старшей дочери, какой катетер ей нужен, малый или большой и велела выдать его дочери пациентки.

- Я вместе с медсестрами зашла в процедурную и даже помню из какого ящика они мне его достали. Врач не спросила у меня ни о дипломе, ни об опыте, просто вручив катетер, который я сама маме установила, - рассказывает старшая дочь Елены.

Шокированные отношением врача, Анна и Евгения предложили матери увезти ее сейчас же в Патрушева, но женщина отказалась, сославшись, что не доедет. Остаться с ночевой в больнице дочерям она не позволила.

Так были брошены вещи умершей пациентки. Фото Евгении Акст

- Вот еще выдумали, у обеих маленькие дети дома, езжайте, - сказала мать.

Молодые женщины уехали, но постоянно звонили. Через некоторое время Елена Секисова перестала отвечать на телефонные звонки от дочерей. Обе женщины надеялись, что маму перевели в реанимацию, потому она не молчит. А в половине девятого часа вечера Евгении позвонил врач и сказал: ваша мама умерла в 19:40. Примите мои соболезнования. Елена Секисова провела в больнице полтора суток и скончалась от отека легких. Таков был первоначальный диагноз медиков больницы «Водников».

Приходите в понедельник

Убитым внезапно свалившемся горем дочерям сказали, что за вещами и документами нужно приходить в понедельник.

С утра 25 ноября Евгения Акст уже была у дверей ординаторской. Находившиеся там врачи сочувствия не проявили, заявив, что по всем вопросам обращайтесь к заведующей Надежде Соколовой.

- Нет, это я вас слушаю. В вашей больнице вчера умерла моя мама, - заявила шокированная дочь умершей.Соколова находилась на планерке. Вернувшись в свой кабинет, Евгения обратилась к ней. Заведующая сначала проигнорировала посетительницу, а затем пригласила ее войти, присесть и сказала: «Я вас слушаю».

Показать документы, медкарту матери Евгении отказались, сославшись на врачебную тайну. Сказали, что все ответы на вопросы даст вскрытие. Ни слов соболезнования, ни вежливости, ни сочувствия от заведующей она не услышала. Медсестра грубо выдала ей вещи матери, не подав в руки, а просто указав на пакет для мусора, стоящий у мусорной корзины под раковиной.

- Все вещи просто были свалены в пакет в кучу и сверху грязная обувь брошена. Как так можно, неужели нельзя было вынести и подать в руки? Как бичевке какой-то! –со слезами на глазах говорит дочь Елены.

Сор идет не на шутку

Вскрытие показало, что легкие в порядке. Елена Секисова умерла от сердечной недостаточности. Своевременно оказанные реанимационные мероприятия могли спасти жизнь пациентки.

Старшая дочь Елены, имея опыт работы в медицине, знает, что как таковая реанимация не проводилась. Ее подозрения усилил знакомый врач-анестезиолог. По словам медика, в документах не указано, какие реанимационные мероприятия проводились. Реаниматолог должен был принести специальный чемоданчик. Все данные фиксируются.

- Он что, рот в рот дыхание ей делал в стенах больницы, - задается вопросом знакомый семьи.

Перепалка в соцсетях

Не желая смириться с халатным отношением к работе врачей больницы, дочери Елены Секисовой обращались с заявлениями в различные инстанции, в том числе и в департамент здравоохранения Тюменской области. Но больница «Водников» не имеет никакого отношения к нашему региону и департаменту. Ее руководство находится в Омске.

Врач больницы "Водников" Надежда Соколова сцепилась с родственниками погибшей в соцсетях

В самой больнице предоставлять информацию отказываются, ссылаясь на закон о врачебной тайне. Родственники погибшей подали заявление в Следственный комитет Тюменской области. - В настоящее время проводится доследственная проверка всех обстоятельств случившейся трагедии, - заявили в пресс-службе ведомства.

Дочери умершей также рассказали следователю, что кремировали Елену, так как она мечтала быть похороненной на кладбище рядом с мамой, где мест уже давно нет. Урну с прахом женщины закопали рядом с могилой и поставили крест.

Тем временем, история вышла в соцсети. На этой недели в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» во «ВКонтакте» появился пост о смерти Елены Секисовой.

В комментариях врач больницы «Водников» Надежда Соколова устроила перепалку с дочерьми погибшей.

Врач верит в Бога

- Вы у себя спросите, почему Ваша мама имела столько заболеваний. А вовремя ли она обращалась она за медпомощью? Начните с себя! Что вам нужно возместить? Моральный ущерб, - пишет Соколова.

Отметим, что комментариев и отзывов о больнице много, большая часть негативных, но есть и те, кому врачи действительно помогли. Это говорит о том, что Евгения права, когда заявляет, что у нее претензии к конкретным людям.

- Нашу маму уже не вернуть. Мы просто хотим, чтобы больше никто не пострадал от действий такого врача, - говорят дочери Елены Секисовой. Они не желают тюремного срока для виновных в смерти матери, но желают, чтобы непрофессионалы были уволены из медицины.

Напомним, больница «Водников» не первый раз попадает в ленты новостей со скандалами. Летом 2019 года. Жительнице города Тюмени стало плохо, у нее началась сильная аллергическая реакция, медики скорой помощи сделали ей укол и отвезли в больницу. Там девушку не приняли, сославшись на окончание смены.

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