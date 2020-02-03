2020-02-03T14:49:34+03:00
Спорт

Горожане хотят, чтобы в экопарке «Затюменский» появились боксерские груши

Некоторые высказались за обустройство веревочного парка
Вадим Бегун
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В экопарке «Затюменский» могут появиться боксерские груши.В экопарке «Затюменский» могут появиться боксерские груши.Фото: Вадим Бегун
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В экопарке «Затюменский», возможно, появятся боксерские груши. По крайней мере, этого желают сами горожане, которые высказали свое мнение по развитию прилегающей к экопарку территории.

Напомним, что раздел, где горожане могли вносить свои предложения, был создан на портале управления градостроительного планирования. Всего пожелали высказаться 538 тюменцев. Большинство из них (порядка 18%) уверены, что здесь необходимо увеличить количество спортивных площадок.

Местные жители хотят больше футбольных, баскетбольных, волейбольных полей, теннисных кортов, скалодромов, а также скейт- и памп-треков. Они просят дополнительно установить тренажеры и боксерские груши.

– 16% предлагают установить разнообразные оригинальные лавочки, обязательно со спинками, сделать качели-скамейки. 11% считают, что нужно увеличить количество горок для детей в зимнее время. 9% высказались за хорошие стационарные кофейни. 8% предложили увеличить количество аттракционов и обустроить веревочный парк. 7% считают, что нужно добавить детские площадки для самых маленьких, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что результаты исследования будут использованы для разработки архитектурно-градостроительной концепции второй очереди благоустройства территории возле экопарка «Затюменский» (в районе улиц Аккумуляторной – Барнаульской). В скором времени будет заключен контракт на разработку концепции, которая станет основой для разработки проектно-сметной документации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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