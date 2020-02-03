2020-02-03T11:32:35+03:00
Происшествия

В тюменской поликлинике задержали мужчину в неадекватном состоянии

В отношении него за хранение наркотических средств возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В тюменской поликлинике задержали мужчину в неадекватном состоянии. Фото - pixabay.com.В тюменской поликлинике задержали мужчину в неадекватном состоянии. Фото - pixabay.com.
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В минувшие выходные на пульт оперативного дежурного тюменской полиции поступило сообщение из медицинского учреждения. Врачи рассказали, что в поликлинике находится мужчина в неадекватном состоянии.

– Прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции обнаружили мужчину, адекватность состояния которого вызвала у них сомнения. Было принято решение досмотреть гражданина на предмет, возможно, имеющихся при нем запрещенных веществ. Так, в присутствии понятых, в кармане куртки гражданина полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Позже, как добавили в ведомстве, эксперты-криминалисты установили, что содержимым является наркотик героин массой свыше 1,5 грамма.

В настоящее время в отношении 43-летнего ранее судимого за хранение наркотических средств тюменца возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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