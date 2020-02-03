2020-02-03T14:52:18+03:00
Здоровье

В Тюмени кондукторы надели медицинские маски

Заболевшие сотрудники остаются дома и идут в поликлиники
Вадим Бегун
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В Тюмени кондукторы надели медицинские маски. Фото - пресс-службе администрации города Тюмени.В Тюмени кондукторы надели медицинские маски. Фото - пресс-службе администрации города Тюмени.
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В Тюмени кондукторы надели медицинские маски. В общественном транспорте города реализуется ряд мер, направленных на профилактику вирусных инфекций.

Как пояснили в пресс-службе администрации города Тюмени, сейчас для сотрудников автотранспортных предприятий проводится дополнительный инструктаж. Ежедневно кондукторам, выходящим на работу, выдаются медицинские маски на весь рабочий день. Носится маска в течение двух часов, потом ее следует заменять.

– Для дополнительной обработки салонов автобусов и рук кондукторов используются дезинфицирующие средства. Заболевшие сотрудники к работе не допускаются, их направляют в поликлинику по месту жительства, – добавили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться от людей, которые уже заболели ОРВИ. Чтобы не стать заложником инфекции, нужно запомнить несколько простых правил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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