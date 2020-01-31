2020-01-31T18:08:20+03:00
Общество

Спасение многодетной мамы, поимка налетчика на ломбард и студентка из Китая: публикуем главные новости Тюмени 31 января 2020 г.

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. Хирурги медико-санитарной части «Нефтяник» спасли 47-летнюю Наталью Романову. Многодетная тюменка со школы страдала варикозом, однако она недооценила серьезность заболевания вен.

После родов (у Натальи девять детей) варикоз усугубился. Несмотря на то что врачи давно рекомендовали ей сделать операцию, из-за семьи у женщины не оставалось времени на себя. Но однажды ее самочувствие ухудшилось.

В Тюмени прооперировали многодетную мать. Фото - МСЧ "Нефтяник".

В Тюмени прооперировали многодетную мать. Фото - МСЧ "Нефтяник".

2. В Нефтеюганске полицейские задержали мужчину, который в конце декабря прошлого года совершил вооруженное нападение на ломбард, находящийся на улице Пермякова. В квартире, где проживал злоумышленник, нашли этикетки от ювелирных украшений.

Налетчиком оказался 26-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и хранение наркотиков.

Полицейские поймали налетчика на тюменский ломбард. Фото - pixabay.com.

Полицейские поймали налетчика на тюменский ломбард. Фото - pixabay.com.

3. В Тюменской области продолжают контролировать ситуацию с коронавирусом. Так, в областную клиническую инфекционную больницу была доставлена студентка, которая вернулась из Китая с признаками ОРВИ.

С девушкой летели четыре молодых человека, а также общалась комендант общежития.

4. В Тюмени на Московском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины. Фотографиями с места ДТП поделился в социальных сетях очевидец.

Девушка, управлявшая автомобилем «Дэо-Матиз», въехала в пожарную машину.

5. Житель Свердловской области обратился к тюменским полицейским, чтобы те помогли отыскать его пропавшую машину. Мужчина сообщил, что приехал в Тюмень отдохнуть, однако, проснувшись утром в гостинице, не обнаружил внедорожник.

На видеокамерах наблюдения сотрудники уголовного розыска увидели, как поздно ночью неизвестный в маске открыл авто и уехал на нем в сторону Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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