2020-01-31T15:08:53+03:00
Здоровье

Тюменские врачи спасли мать 9 детей, которую экстренно госпитализировали

Варикоз беспокоил пациентку еще со школы
Вадим Бегун
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Тюменские врачи спасли мать 9 детей. Фото - пресс-служба МСЧ "Нефтяник".Тюменские врачи спасли мать 9 детей. Фото - пресс-служба МСЧ "Нефтяник".
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Хирурги медико-санитарной части «Нефтяник» спасли 47-летнюю Наталью Романову. Многодетная тюменка со школы страдала варикозом, однако она недооценила серьезность заболеваний вен.

После родов (у Натальи девять детей) варикоз усугубился. Несмотря на то что врачи давно рекомендовали ей сделать операцию, из-за семьи у женщины не оставалось времени на себя. Но однажды ее самочувствие ухудшилось.

– Многодетная мама поступила в экстренном порядке с уже развившимся осложнением – тромбозом поверхностных вен на правой ноге. У нее мог оторваться тромб и мигрировать в жизненно важные сосуды, – рассказала сосудистый хирург, флеболог хирургического отделения № 2 Елена Мурзина.

Операция вместе с подготовкой заняла 20 минут, и уже спустя сутки состояние пациентки улучшилось: воспаление и боль прошли. Сейчас Наталья Романова благодарит врачей за спасение жизни, сообщает пресс-секретарь МСЧ «Нефтяник» Елена Леушина.

– Теперь моему здоровью ничего не угрожает, но лечение продолжается. Все рекомендации, данные моим доктором, выполняю безукоризненно. Я нужна детям здоровая, откладывать визиты к врачу больше не буду, – говорит счастливая пациентка Наталья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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