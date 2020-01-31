2020-01-31T13:51:35+03:00
Происшествия

В Тюмени мужчина инсценировал угон дорогого внедорожника

Во время дачи показаний он стал путаться и нервничать
Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина инсценировал угон дорогого внедорожника. Фото - pixabay.com.В Тюмени мужчина инсценировал угон дорогого внедорожника. Фото - pixabay.com.
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Житель Свердловской области обратился к тюменским полицейским, чтобы те помогли отыскать его пропавшую машину. Мужчина сообщил, что приехал в Тюмень отдохнуть, однако, проснувшись утром в гостинице, не обнаружил внедорожник.

На видеокамерах наблюдения сотрудники уголовного розыска увидели, как поздно ночью неизвестный в маске открыл авто и уехал на нем в сторону Екатеринбурга. Однако полицейские отметили, что действия злоумышленника отличались от действий типичного угонщика.

Позже заявитель начал нервничать и путаться в показаниях, а в итоге признался в инсценировке угона. Оказалось, что несколько месяцев назад знакомые предложили ему легкий заработок: мужчина должен был купить дорогой внедорожник, внеся первоначальный и несколько раз ежемесячные взносы, а после заявить об угоне, чтобы получить страховку.

– Он купил авто, передал его соучастникам и три месяца делал взносы в банк. Однако потом ему сообщили, что сделка отменяется: машину ему никто не вернет, а вопросы с кредитом нужно решать самому, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Тогда мужчина нашел человека с таким же автомобилем и предложил за вознаграждение инсценировать угон. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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