31 Янв. 2020 2020-01-31T11:52:54+03:00

В Тюмени произошло ДТП с участием пожарной машины. Фото - "ЧС Тюмень".

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В Тюмени сегодня, 31 января, на Московском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины. Фотографиями с места ДТП поделился в социальных сетях очевидец.

– Девушка, управлявшая автомобилем «Дэо-Матиз», въехала в пожарную машину, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также стало известно, что в результате дорожного инцидента пострадала предполагаемая виновница аварии.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. В региональном департаменте здравоохранения уточняется состояние пострадавшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU