Полицейские поймали налетчика на тюменский ломбард

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:26:51+03:00

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В Нефтеюганске полицейские задержали мужчину, который в конце декабря прошлого года совершил вооруженное нападение на ломбард, находящийся на улице Пермякова. В квартире, где проживал злоумышленник, нашли этикетки от ювелирных украшений.

– Налетчиком оказался 26-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и хранение наркотиков. После совершения преступления он уехал в Ишимский район, где продал ювелирные украшения, деньги потратил на развлечения. После молодой человек отправился в Нефтеюганск, там его и задержали, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в квартире, которую подозреваемый снимал в Тюмени, обнаружены 18 этикеток от ювелирных изделий. Возбуждено уголовное дело, налетчику грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В настоящее время он заключен под стражу.

Напомним, что ограбление ломбарда на Пермякова произошло в декабре 2019 года. Злоумышленник вошел в здание и, угрожая продавцу ножом, похитил с витрин золотые украшения и часы общей стоимостью более миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU