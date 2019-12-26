В Тюмени вооруженный человек совершил разбойное нападение на ломбард
В Тюмени совершено разбойное нападение на ломбард, который находится на улице Пермякова. В настоящее время молодой человек, отважившийся на такой поступок, находится в розыске.
– Неизвестный под угрозой ножа похитил ювелирные украшения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и розыск злоумышленника, – сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Тюменской области Светлана Новик.
По ее словам, сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным, никто не пострадал.
В распоряжении редакции появилась фотография подозреваемого. Если кто-то обладает информацией о данном человеке, просьба обращаться в полицию по телефонам 02, 102.
Фото подозреваемого предоставлено УМВД по Тюменской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU