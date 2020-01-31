31 Янв. 2020 2020-01-31T13:16:29+03:00

В тюменскую больницу доставили студентку, вернувшуюся из Китая с признаками ОРВИ. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области продолжают контролировать ситуацию с коронавирусом. Так, в Областную клиническую инфекционную больницу была доставлена студентка, которая вернулась из Китая с признаками ОРВИ.

– С девушкой летели четыре молодых человека, а также общалась комендант общежития. Несмотря на то что они чувствуют себя хорошо и у них нет никаких симптомов, их госпитализировали для проведения диагностики, – сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

В ведомстве уточнили: у контактировавших со студенткой людей взяли лабораторные пробы, которые также будут проходить двойную проверку.

Сейчас в общежитии дежурит медик, чтобы оперативно могли обратиться те, кто еще, возможно, контактировал с пациенткой.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меры приняты: в Тюменской области не допустят завоза и распространения коронавируса

В регионе разработан профилактический план (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU