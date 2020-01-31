В тюменскую больницу доставили студентку, вернувшуюся из Китая с признаками ОРВИ
В Тюменской области продолжают контролировать ситуацию с коронавирусом. Так, в Областную клиническую инфекционную больницу была доставлена студентка, которая вернулась из Китая с признаками ОРВИ.
– С девушкой летели четыре молодых человека, а также общалась комендант общежития. Несмотря на то что они чувствуют себя хорошо и у них нет никаких симптомов, их госпитализировали для проведения диагностики, – сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.
В ведомстве уточнили: у контактировавших со студенткой людей взяли лабораторные пробы, которые также будут проходить двойную проверку.
Сейчас в общежитии дежурит медик, чтобы оперативно могли обратиться те, кто еще, возможно, контактировал с пациенткой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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