2020-01-31T13:16:29+03:00
Здоровье

В тюменскую больницу доставили студентку, вернувшуюся из Китая с признаками ОРВИ

Сейчас в общежитии дежурит медик
Вадим Бегун
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В тюменскую больницу доставили студентку, вернувшуюся из Китая с признаками ОРВИ.В тюменскую больницу доставили студентку, вернувшуюся из Китая с признаками ОРВИ.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области продолжают контролировать ситуацию с коронавирусом. Так, в Областную клиническую инфекционную больницу была доставлена студентка, которая вернулась из Китая с признаками ОРВИ.

– С девушкой летели четыре молодых человека, а также общалась комендант общежития. Несмотря на то что они чувствуют себя хорошо и у них нет никаких симптомов, их госпитализировали для проведения диагностики, – сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

В ведомстве уточнили: у контактировавших со студенткой людей взяли лабораторные пробы, которые также будут проходить двойную проверку.

Сейчас в общежитии дежурит медик, чтобы оперативно могли обратиться те, кто еще, возможно, контактировал с пациенткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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