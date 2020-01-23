Разваливающийся дом, автоинспектор-взяточник и ветхие школы: публикуем главные новости Тюмени 23 января 2020 г.

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:29:25+03:00

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1. Одинокая многодетная мать из села Вагай 20 лет прожила в разрушающемся доме: балки загнивали, а в фундаменте пошли трещины. Все эти годы она самостоятельно поддерживала в доме уют, лишь изредка ей помогал сосед.

Женщина заполняла пустоты гнилых бревен монтажной пеной, протекающий потолок обшила ДСП, сложила новую печь, чтобы не мерзли дети, и заменила окно, которое из-за сырости сгнило и стало выпадать.

В Вагае женщина 20 лет жила в разваливающемся доме. Фото - ОНФ.

2. В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего экс-командира взвода полка ДПС. Мужчину обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Утром 20 сентября 2019 года обвиняемый находился на службе на улице Бориса Жидкова. Он остановил водителя иномарки, и при проверке документов выяснилось, что у того не было с собой водительского удостоверения и полиса ОСАГО… Продолжение – здесь.

Дело тюменского автоинспектора-взяточника передадут в суд. Фото - СКР по Тюменской области.

3. В Тюменской области в течение ближайших двух лет заменят 32 ветхие школы. Из них 14 зданий будут выполнены в капитальном исполнении, 18 – это модульные конструкции.

Новые школы рассчитаны на 1 618 учебных и дошкольных мест. 15 расположены в труднодоступных территориях. В регионе разработаны шесть базовых вариантов проектов таких зданий.

4. В Тюмени на перекрестке улиц Одесской и Энергетиков произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок.

Здесь столкнулись «Киа» и «Джили». Предварительно установлено, что водитель корейского авто при повороте налево не уступил дорогу второму участнику движения.

5. Тюменские врачи помогли 9-летней девочке с редкой онкопатологией. У ребенка наиболее редкая форма и без того нечасто встречающегося заболевания – карцинома Франца.

Операция была выполнена в плановом порядке и длилась почти три часа. Объемная опухоль начала прорастать в расположенные рядом крупные кровеносные сосуды, и ее отделение от здоровых тканей потребовало особой аккуратности.

ИСТОЧНИК KP.RU