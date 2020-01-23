2020-01-23T13:48:59+03:00
Происшествия

Бывшего командира взвода полка ДПС судят в Тюмени за взятку от водителя

Нарушение произошло в сентябре прошлого года
Вадим Бегун
Поделиться:
Бывшего командира взвода полка ДПС судят в Тюмени за взятку от водителя. Фото - СКР.Бывшего командира взвода полка ДПС судят в Тюмени за взятку от водителя. Фото - СКР.
Изменить размер текста:

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего экс-командира взвода полка ДПС. Мужчину обвиняют в получении взятки в крупном размере.

– Утром 20 сентября 2019 года обвиняемый находился на службе на улице Бориса Жидкова. Он остановил водителя иномарки, и при проверке документов выяснилось, что у того не было с собой водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Таким образом, нарушителю правил дорожного движения грозил штраф, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Чтобы избежать ответственности, мужчина передал сотруднику ДПС 30 тысяч рублей. После того как его отпустили, водитель иномарки обратился в оперативно-разыскную часть по собственной безопасности тюменской полиции. Так следователи и стражи порядка узнали о незаконных действиях обвиняемого.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области на полмиллиона рублей оштрафована организация, от имени которой заместителю главы Заводоуковского округа была передана взятка. Ее глава отправила с деньгами посредников.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава тюменского учебного центра попалась на взятке высокопоставленному чиновнику

Женщина передала деньги через посредников (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Администрация одного из тюменских районов добилась сокращения штрафа за порчу земли
Бывшего командира взвода полка ДПС судят в Тюмени за взятку от водителя
В Тюмени мужчина разгромил автомобиль обидчика своей сестры
Почти 400 тюменцев отравились спиртом в прошлом году. Среди них есть дети
Тюменцам не рекомендуют ехать в Китай. В городе Ухань свирепствует коронавирус
В Тюменской области заменят 32 ветхие школы
Долго едут, нет детского кресла: какие претензии имеют тюменцы к таксистам
В Тюмени состоится международный турнир по танцевальному спорту
Ребенок серьезно пострадал в ДТП на тюменском перекрестке
Тюменские врачи прооперировали девочку с редчайшей патологией
Грузовик полыхал на тюменской трассе
В Тюмени проверили контактные зоопарки
Тюменский бизнесмен пытался срочно продать авто, чтобы его не арестовали за долги по алиментам
Звонил 12 раз: мошенник «достал» тюменца и украл у него 230 тысяч рублей
Тюменские пограничники вернули в Казахстан «плохую» партию сухого молока
Тюменцы отведают «блокадный хлеб» в торгово-развлекательных центрах
Проводник поезда Новокузнецк – Тюмень похитил у пассажира телефон