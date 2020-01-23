23 Янв. 2020 2020-01-23T13:48:59+03:00

Бывшего командира взвода полка ДПС судят в Тюмени за взятку от водителя. Фото - СКР.

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего экс-командира взвода полка ДПС. Мужчину обвиняют в получении взятки в крупном размере.

– Утром 20 сентября 2019 года обвиняемый находился на службе на улице Бориса Жидкова. Он остановил водителя иномарки, и при проверке документов выяснилось, что у того не было с собой водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Таким образом, нарушителю правил дорожного движения грозил штраф, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Чтобы избежать ответственности, мужчина передал сотруднику ДПС 30 тысяч рублей. После того как его отпустили, водитель иномарки обратился в оперативно-разыскную часть по собственной безопасности тюменской полиции. Так следователи и стражи порядка узнали о незаконных действиях обвиняемого.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области на полмиллиона рублей оштрафована организация, от имени которой заместителю главы Заводоуковского округа была передана взятка. Ее глава отправила с деньгами посредников.

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ИСТОЧНИК KP.RU