2019-10-22T13:21:57+03:00
Происшествия

Глава тюменского учебного центра попалась на взятке высокопоставленному чиновнику

Женщина передала деньги через посредников
Вадим Бегун
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Глава учебного центра Заводоуковска дала взятку чиновнику.Глава учебного центра Заводоуковска дала взятку чиновнику.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области на полмиллиона рублей оштрафована организация, от имени которой заместителю главы Заводоуковского округа была передана взятка. Ее глава отправила с деньгами посредников.

– Руководительница автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Сибирский учебный центр СПАС» в апреле этого года через посредников передала взятку в размере 330 тысяч рублей замглавы Заводоуковского городского округа. Ей нужно было содействие в заключении договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников образовательных учреждений, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В отношении организации было возбуждено административное дело, ее оштрафовали на 500 тысяч рублей, наложив арест на денежные средства.

КСТАТИ

Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего заместителя главы Заводоуковского городского округа по обвинению в получении взяток, в том числе и от учебного центра, на общую сумму более двух миллионов рублей рассматривается в Заводоуковском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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