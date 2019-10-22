Глава тюменского учебного центра попалась на взятке высокопоставленному чиновнику
В Тюменской области на полмиллиона рублей оштрафована организация, от имени которой заместителю главы Заводоуковского округа была передана взятка. Ее глава отправила с деньгами посредников.
– Руководительница автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Сибирский учебный центр СПАС» в апреле этого года через посредников передала взятку в размере 330 тысяч рублей замглавы Заводоуковского городского округа. Ей нужно было содействие в заключении договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников образовательных учреждений, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В отношении организации было возбуждено административное дело, ее оштрафовали на 500 тысяч рублей, наложив арест на денежные средства.
КСТАТИ
Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего заместителя главы Заводоуковского городского округа по обвинению в получении взяток, в том числе и от учебного центра, на общую сумму более двух миллионов рублей рассматривается в Заводоуковском районном суде.
ИСТОЧНИК KP.RU