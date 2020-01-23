Ребенок серьезно пострадал в ДТП на тюменском перекрестке
В Тюмени сегодня, 23 января, на перекрестке улиц Одесской и Энергетиков произошло ДТП. В аварии пострадал ребенок.
– Здесь столкнулись «Киа» и «Джили». Предварительно установлено, что водитель корейского авто при повороте налево не уступил дорогу второму участнику движения, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала шестилетняя девочка, которая в момент аварии находился в салоне китайской иномарки.
У ребенка, по предварительным данным, диагностированы ушибы и травма ребер. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре около здания № 8 на улице Республики произошло ДТП с участием фургона и отечественной легковушки. Оказалось, что «Лада-Веста» не пропустила фургон, который двигался по основной дороге.
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ИСТОЧНИК KP.RU