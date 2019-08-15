Мать с ребенком получили травмы в ДТП в центре Тюмени

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-15T10:45:05+03:00

В Тюмени мать и ее ребенок получили травмы в ДТП. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

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В Тюмени накануне, 14 августа, около здания №8 по улице Республики произошло ДТП с участием фургона и отечественной легковушки. Оказалось, что «Лада Веста» не пропустила фургон, который двигался по основной дороге.

– Вызов поступил в 16.15. Бригада медиков прибыла на место через восемь минут. Двоих пострадавших – 36-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка – доставили в Областную клиническую больницу №2. У малыша диагностировал ушиб в области виска, ему рекомендовано амбулаторное наблюдение. Женщине по экстренным показаниям провели операцию, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что у пациентки диагностированы переломы ребер, травма грудной клетки и пневмоторакс. В настоящее время она получает все необходимое лечение в условиях хирургического отделения, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU