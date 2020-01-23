2020-01-23T11:43:52+03:00
Общество

В Тюменской области заменят 32 ветхие школы

На эти работы потратят два года
Вадим Бегун
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В Тюменской области обновят 32 ветхие школы. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.В Тюменской области обновят 32 ветхие школы. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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В Тюменской области в течение ближайших двух лет заменят 32 ветхие школы. Из них 14 зданий будут выполнены в капитальном исполнении, 18 – это модульные конструкции.

– Новые школы рассчитаны на 1 618 учебных и дошкольных мест. 15 расположены в труднодоступных территориях. В регионе разработаны шесть базовых вариантов проектов таких зданий. Сейчас строят школы в деревне Епанчина, скоро начнутся работы в деревне Касьяново. Еще по пяти объектам проводится государственная экспертиза проектной документации, – рассказал начальник Главного управления строительства области Сергей Шустов

Он отметил, что при строительстве зданий в некоторых небольших населенных пунктах предусмотрят помещения для размещения фельдшерско-акушерских пунктов.

К слову, к сентябрю 2020 года строители планируют сдать четыре школы на 96 учебных и 57 дошкольных мест. Так, до конца года еще два учреждения появятся в селах Новотроицкое и Заводопетровское.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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