Тюменские врачи прооперировали девочку с редчайшей патологией

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:12:03+03:00

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Тюменские врачи помогли 9-летней девочке с редкой онкопатологией. У ребенка наиболее редкая форма и без того нечасто встречающегося заболевания – карцинома Франца.

– Операция была выполнена в плановом порядке и длилась почти три часа. Объемная опухоль начала прорастать в расположенные рядом крупные кровеносные сосуды, и ее отделение от здоровых тканей потребовало особой аккуратности. Операция завершилась благополучно, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время девочка выписана из стационара под наблюдение профильных специалистов. Прогноз на полное ее выздоровление благоприятный: карцинома Франца крайне редко метастазирует. Таким образом, прооперированные пациенты живут в течение многих лет без признаков рецидива заболевания.

СПРАВКА «КП»

Впервые такое новообразование диагностировано в 1927 году, но в качестве особой формы было описано только спустя тридцать лет. На 2016 год в медицинской литературе всего мира содержалось всего 1 100 сообщений о солидно-псевдопапиллярных опухолях поджелудочной железы.

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ИСТОЧНИК KP.RU