2020-01-23T15:24:03+03:00
Общество

Тюменка с тремя детьми двадцать лет прожила в разрушающемся доме

Женщина сама выложила печь, чтобы ее чада не замерзли
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменка с тремя детьми двадцать лет прожила в разрушающемся доме. Фото - ОНФ.Тюменка с тремя детьми двадцать лет прожила в разрушающемся доме. Фото - ОНФ.
Изменить размер текста:

Одинокая многодетная мать из села Вагай 20 лет прожила в разрушающемся доме: балки загнивали, а в фундаменте пошли трещины. Все эти годы она самостоятельно поддерживала в доме уют, лишь изредка ей помогал сосед.

– Женщина заполняла пустоты гнилых бревен монтажной пеной, протекающий потолок обшила ДСП, сложила новую печь, чтобы не мерзли дети, и заменила окно, которое из-за сырости сгнило и стало выпадать. С некоторыми работами ей помог справиться сосед: он заменил основную балку, проходящую через весь дом, – рассказали в пресс-службе регионального штаба ОНФ в Тюменской области, куда, не выдержав такой жизни, обратилась многодетная мать.

Фото - ОНФ.

Фото - ОНФ.

Общественники, которые на месте убедились в правдивости слов женщины, добились от администрации Вагайского образования выделения новой квартиры для женщины и ее детей. Правда, дом сдадут в эксплуатацию в мае этого года. Площадь квартиры, где теперь будет жить семья, составляет 34 квадратных метра.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разваливающийся дом, автоинспектор-взяточник и ветхие школы: публикуем главные новости Тюмени 23 января 2020
Дело об убийстве 79-летней ишимской пенсионерки передадут в суд
Общественники хотят «разговорить» речевой автоинформатор в тюменских автобусах
Тюменские спасатели получили новые машины
Тюменка с тремя детьми двадцать лет прожила в разрушающемся доме
Тюменские активисты ищут скучающие стенки и грустный фасад
Администрация одного из тюменских районов добилась сокращения штрафа за порчу земли
Бывшего командира взвода полка ДПС судят в Тюмени за взятку от водителя
В Тюмени мужчина разгромил автомобиль обидчика своей сестры
Почти 400 тюменцев отравились спиртом в прошлом году. Среди них есть дети
Тюменцам не рекомендуют ехать в Китай. В городе Ухань свирепствует коронавирус
В Тюменской области заменят 32 ветхие школы
Долго едут, нет детского кресла: какие претензии имеют тюменцы к таксистам
В Тюмени состоится международный турнир по танцевальному спорту
Ребенок серьезно пострадал в ДТП на тюменском перекрестке
Тюменские врачи прооперировали девочку с редчайшей патологией
Грузовик полыхал на тюменской трассе
В Тюмени проверили контактные зоопарки
Тюменский бизнесмен пытался срочно продать авто, чтобы его не арестовали за долги по алиментам
Звонил 12 раз: мошенник «достал» тюменца и украл у него 230 тысяч рублей
Тюменские пограничники вернули в Казахстан «плохую» партию сухого молока
Тюменцы отведают «блокадный хлеб» в торгово-развлекательных центрах
Проводник поезда Новокузнецк – Тюмень похитил у пассажира телефон