23 Янв. 2020 2020-01-23T15:24:03+03:00

Тюменка с тремя детьми двадцать лет прожила в разрушающемся доме. Фото - ОНФ.

Женщина сама выложила печь, чтобы ее чада не замерзли

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Одинокая многодетная мать из села Вагай 20 лет прожила в разрушающемся доме: балки загнивали, а в фундаменте пошли трещины. Все эти годы она самостоятельно поддерживала в доме уют, лишь изредка ей помогал сосед.

– Женщина заполняла пустоты гнилых бревен монтажной пеной, протекающий потолок обшила ДСП, сложила новую печь, чтобы не мерзли дети, и заменила окно, которое из-за сырости сгнило и стало выпадать. С некоторыми работами ей помог справиться сосед: он заменил основную балку, проходящую через весь дом, – рассказали в пресс-службе регионального штаба ОНФ в Тюменской области, куда, не выдержав такой жизни, обратилась многодетная мать.

Фото - ОНФ.

Общественники, которые на месте убедились в правдивости слов женщины, добились от администрации Вагайского образования выделения новой квартиры для женщины и ее детей. Правда, дом сдадут в эксплуатацию в мае этого года. Площадь квартиры, где теперь будет жить семья, составляет 34 квадратных метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU