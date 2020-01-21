Пенсионерка без зарплаты, коммунальная авария и опасный забор: публикуем главные новости Тюмени 21 января 2020
1. 62-летняя тюменская пенсионерка целых полгода бесплатно трудилась на индивидуального предпринимателя. Женщине ничего не оставалось, как идти с иском в суд.
Жительница Тюмени устроилась к бизнесвумен продавцом женской одежды. Она была рада любой работе, несмотря на небольшой оклад. Спустя год работы с ней не стали продлевать контракт, деньги она не получала.
Тюменская пенсионерка бесплатно работала полгода.Фото: Ольга Крыльцова
2. В Тюмени на улице Депутатской из-под земли забил фонтан горячей воды. Очевидцы коммунального ЧП принялись снимать на видео происходящее.
Как оказалось, бригада УСТЭК проводила плановые работы на улице Демьяна Бедного, 98/4. Отключение ремонтируемого участка тепловой сети от подачи теплоносителя повлекло за собой повреждение другого участка тепловой сети.
В Тюмени произошла очередная коммунальная авария. Фото - МЧС.
3. В Тюмени осужден 31-летний ранее уже судимый водитель, который в период судебного разбирательства его пьяной езды вновь сел за руль в состоянии опьянения.
В этот раз автоинспекторам пришлось его догонять: мужчина сиганул через забор и застрял на нем.
4. Уже на этой неделе тюменские медведи, которые располагаются на Цветном бульваре, отправятся в «берлогу». Их снова поставят на прежнее место лишь следующей зимой.
Белые медведи заняли первое место в топ-5 событий года в Тюменской области в номинации «Арт-объект года», по данным рейтингового агентства «Сибирь».
5. В Тюмени вынесен приговор 26-летнему гражданину Таджикистана. Мужчина стал виновником смерти судьи.
В июне прошлого года иностранец на грузовой «Газели» на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Уральской, поворачивая налево, не уступил дорогу и сбил 73-летнюю судью в отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU