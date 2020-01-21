2020-01-21T16:10:28+03:00
Общество

Пенсионерка без зарплаты, коммунальная авария и опасный забор: публикуем главные новости Тюмени 21 января 2020

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. 62-летняя тюменская пенсионерка целых полгода бесплатно трудилась на индивидуального предпринимателя. Женщине ничего не оставалось, как идти с иском в суд.

Жительница Тюмени устроилась к бизнесвумен продавцом женской одежды. Она была рада любой работе, несмотря на небольшой оклад. Спустя год работы с ней не стали продлевать контракт, деньги она не получала.

Тюменская пенсионерка бесплатно работала полгода. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменская пенсионерка бесплатно работала полгода.Фото: Ольга Крыльцова

2. В Тюмени на улице Депутатской из-под земли забил фонтан горячей воды. Очевидцы коммунального ЧП принялись снимать на видео происходящее.

Как оказалось, бригада УСТЭК проводила плановые работы на улице Демьяна Бедного, 98/4. Отключение ремонтируемого участка тепловой сети от подачи теплоносителя повлекло за собой повреждение другого участка тепловой сети.

В Тюмени произошла очередная коммунальная авария. Фото - МЧС.

В Тюмени произошла очередная коммунальная авария. Фото - МЧС.

3. В Тюмени осужден 31-летний ранее уже судимый водитель, который в период судебного разбирательства его пьяной езды вновь сел за руль в состоянии опьянения.

В этот раз автоинспекторам пришлось его догонять: мужчина сиганул через забор и застрял на нем.

4. Уже на этой неделе тюменские медведи, которые располагаются на Цветном бульваре, отправятся в «берлогу». Их снова поставят на прежнее место лишь следующей зимой.

Белые медведи заняли первое место в топ-5 событий года в Тюменской области в номинации «Арт-объект года», по данным рейтингового агентства «Сибирь».

5. В Тюмени вынесен приговор 26-летнему гражданину Таджикистана. Мужчина стал виновником смерти судьи.

В июне прошлого года иностранец на грузовой «Газели» на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Уральской, поворачивая налево, не уступил дорогу и сбил 73-летнюю судью в отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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