2020-01-21T14:28:33+03:00
Общество

В Тюмени Матильду Потаповну и трех ее детей отправят в «берлогу» до следующей зимы

Кроме того, уберут и светящиеся арки
Вадим Бегун
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В Тюмени уберут фигуры белых медведей. Фото - СУЭНКО.В Тюмени уберут фигуры белых медведей. Фото - СУЭНКО.
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Уже на этой неделе тюменские медведи, которые располагаются на Цветном бульваре, отправятся в «берлогу». Их снова поставят на прежнее место лишь следующей зимой.

– Белые медведи заняли первое место в топ-5 событий года в Тюменской области в номинации «Арт-объект года», по данным рейтингового агентства «Сибирь». Они обязательно вернутся, – сообщили в пресс-службе СУЭНКО.

В компании также добавили, что вместе с мишками будут убраны и светящиеся арки – «Порталы желаний». В этом году они исполняли желания в 13 населенных пунктах. Всего же на территории региона было установлено 45 конструкций из 97 святящихся арок.

Напомним, что белые медведи были установлены в Тюмени в начале декабря. Конструкции поразили местных жителей своим масштабом: высота мамы медведицы – 6 метров, а медвежат – 4 метра.

Имена им придумывали «всем миром». В итоге было решено назвать главную медведицу Матильдой Потаповной, а ее детей – Умкой, Пломбиром и Топтыжкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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