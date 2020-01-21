«Мойку заказывали?»: в Тюмени из земли прямо по машинам забил фонтан горячей воды

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:38:25+03:00

В Тюмени произошла коммунальная авария. Фото - скриншот из "Инстаграм".

Больше всего горожанам в этой ситуации стало жалко автомобили, которые стояли в эпицентре порыва [видео]

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Сегодня, 21 января, в Тюмени на улице Депутатской из-под земли забил фонтан горячей воды. Очевидцы коммунального ЧП принялись снимать на видео происходящее.

Как оказалось, бригада УСТЭК проводила плановые работы на улице Демьяна Бедного, 98/4. Отключение ремонтируемого участка тепловой сети от подачи теплоносителя повлекло за собой повреждение другого участка тепловой сети – в районе улицы Демьяна Бедного, 95а.

– В течение десяти минут после возникновения инцидента бригада отключила участок трубопровода и стала ликвидировать последствия разлива, – рассказали в пресс-службе Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

Там также уточнили, что в настоящее время производится уборка образовавшейся наледи и вскрытие тепловой камеры для выяснения причин повреждения.

Фото - МЧС.

Что касается машин, которые пострадали в результате коммунальной аварии, то в соответствии с законодательством физические и юридические лица имеют право на получение страховой выплаты.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, в результате порыва трубы ГВС произошло отключение от горячего водоснабжения и отопления жилых домов, образовательных и административных объектов. По данным спасателей, окончание восстановительных работ запланировано до полуночи сегодняшнего дня.

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В Тюмени забил фонтан горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU