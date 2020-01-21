Тюменский нелегал отправился в колонию за смерть судьи. До этого он сменил имя и фамилию

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:26:04+03:00

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В Тюмени вынесен приговор 26-летнему гражданину Таджикистана. Мужчина стал виновником смерти судьи.

В июне прошлого года иностранец на грузовой «Газели» на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Уральской, поворачивая налево, не уступил дорогу и сбил 73-летнюю судью в отставке. Спустя четыре дня пожилая женщина скончалась в больнице.

– При допросе мужчина пояснил, что в 2017 году был выдворен из России за нарушение правил пребывания, въезд в страну ему был запрещен. Однако на родине он поменял имя и фамилию и через Красноярск снова въехал в Россию, а затем прибыл в Тюмень, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что теперь нелегал проведет в колонии-поселении два с половиной года. На этот же срок ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU