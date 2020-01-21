2020-01-21T10:02:40+03:00
Общество

Полгода работала «за спасибо». Тюменская пенсионерка подала в суд на работодателя

Предпринимательница не стала продлевать трудовой договор с пожилой женщиной
Вадим Бегун
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Тюменской пенсионерке полгода не платили зарплату.Тюменской пенсионерке полгода не платили зарплату.Фото: Ольга Крыльцова
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62-летняя тюменская пенсионерка целых полгода бесплатно трудилась на индивидуального предпринимателя. Женщине ничего не оставалось, как идти с иском в суд.

Жительница Тюмени устроилась к бизнесвумен продавцом женской одежды. Она была рада любой работе, несмотря на небольшой оклад. Спустя год работы с ней не стали продлевать контракт, деньги она не получала. Около полугода пенсионерка работала бесплатно, а когда обратилась к предпринимательнице за выплатой, та ответила отказом. Женщине ничего не оставалось, как идти в суд. Там требования истца удовлетворили.

– Было возбуждено исполнительное производство, бизнес-леди об этом уведомили. Взыскания обратили на расчетный счет организации должника, куда поступают деньги от продаж, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день пожилая тюменка получила свои честно заработанные деньги в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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