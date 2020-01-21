Пьяный тюменец застрял на заборе, убегая от автоинспекторов

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:47:54+03:00

Мужчина не первый раз сел за руль пьяным

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В Тюмени осужден 31-летний ранее уже судимый водитель, который в период судебного разбирательства его пьяной езды вновь сел за руль в состоянии опьянения. В этот раз автоинспекторам пришлось его догонять.

– Тюменец, зная, что в отношении него в суде рассматривается уголовное дело о пьяной езде, ночью 5 июля 2019 года вновь сел за руль в состоянии опьянения. Автомобиль УАЗ «Патриот» под его управлением попал в поле зрение сотрудников ДПС на улице Дружбы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что водитель проигнорировал требование об остановке и прибавил скорость. Он свернул на неосвещенный участок и выбежал из машины. Полицейским пришлось снимать его с забора, через который пьяный мужчина перелезть не смог. От водителя исходил резкий запах алкоголя, от освидетельствования он отказался.

В итоге суд решил отправить нарушителя за решетку на 1 год и 4 месяца. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчину на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU