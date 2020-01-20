Роды в машине, опасный диван и новые хозяева для Хатико: публикуем главные новости Тюмени 20 января 2020 г.

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:43:34+03:00

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1. Фельдшер Алексей Нуртдинов принял роды у жительницы села Армизонское Елены Шик. Он дежурил в ночную смену, когда у женщины начались стремительные роды.

– Несмотря на то что за плечами уже 12 лет стажа и накопленного опыта, я не совсем был готов принимать роды в одиночку. Ранее, когда я работал в Тюмени, дважды становился участником родов. Но тогда всё это проходило под контролем врача, я был лишь помощником. Сейчас же мне катастрофически не хватало рук, но выбора не было, – рассказывает герой.

В Тюмени медик принял роды в машине. Фото - пресс-служба ОБ №4 города Ишима.

2. В Тюмени пятилетний мальчик сильно прищемил ногу диваном. ЧП произошло в первом часу ночи, когда ребенок играл со своей сестрой.

Маленький тюменец получил серьезную травму. На правой стопе образовалась гематома, из раны непрерывной равномерной струей пошла кровь.

В Тюмени мальчик прищемил ногу диваном. Фото - pixabay.com.

3. Пес, который около недели просидел на обочине в районе Велижанского и Тобольского трактов, нашел новых хозяев. Прежние бросили его, однако собака все же надеялась на их совесть и ждала на том месте, где ее оставили.

Пса подкармливали неравнодушные горожане. Также они искали для собаки новых хозяев.

4. В Тюмени все желающие могли увидеть уникальные породы голубей. Около шестисот птиц 45 пород были представлены в Выставочном зале на персональной выставке голубей. На этот раз она была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Голуби тоже участвовали во Второй мировой, и в качестве благодарности за жизнь во всем мире голубей-солдат отмечали медалями и орденами. На выставке можно увидеть стенд, посвященный этим событиям.

5. В Тюмени обнаружен мертвым без вести пропавший Алексей Калитовский. На его теле есть признаки насильственной смерти.

В Следственном комитете по Тюменской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU