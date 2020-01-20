Ночные забавы тюменского мальчика закончились в больнице

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:31:32+03:00

К счастью, родители ребенка не растерялись

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В Тюмени сегодня, 20 января, пятилетний мальчик сильно прищемил ногу диваном. ЧП произошло в первом часу ночи, когда ребенок играл со своей сестрой.

По информации медиков, маленький тюменец получил серьезную травму. На правой стопе образовалась гематома, из раны непрерывной равномерной струей пошла кровь. Пока один родитель вызывал скорую помощь, другой дал сыну анальгетик и положил на травмированную конечность холодный предмет.

– Медики диагностировали у ребенка рвано-ушибленную рану тыльной поверхности правой стопы. Врачи обработали ее, наложив стерильную повязку и шину, чтобы обездвижить поврежденную конечность на период транспортировки. После осмотра и оказания помощи пострадавшего выписали на амбулаторное наблюдение, – рассказала пресс-секретарь Скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

Врачи напоминают, что первым делом такую рану нужно закрыть стерильным бинтом или чистой тканью, поверх положить изолирующий материал (вполне подойдет пакет или плотная непромокаемая ткань). Благодаря холоду снижается болевой порог и значительно уменьшается интенсивность венозного кровотечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU