В Тюмени прошла традиционная выставка голубей

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:30:36+03:00

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В Тюмени в минувшие выходные все желающие могли увидеть уникальные породы голубей. Около шестисот птиц 45 пород были представлены в Выставочном зале на персональной выставке голубей. На этот раз она была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– Голуби тоже участвовали во Второй мировой, и в качестве благодарности за жизнь во всем мире голубей-солдат отмечали медалями и орденами. На выставке можно видеть стенд, посвященный этим событиям. Недавно я написал книгу «Голуби – солдаты войны и вестники мира». В своей книге я попытался ответить на вопрос: почему голубь появился в жизни человека и остается с нами и поныне? – поделился организатор выставки, почетный гражданин Тюменской области, заслуженный голубевод России Юрий Неелов.

Фото - горадминистрация.

Кстати, Неелов также сообщил, что хотел бы открыть в Тюмени областной музей голубеводства. Он предлагает вписать в историю сего создания фамилию каждого, кто подарит будущему музею один из предметов с символикой голубей.

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ИСТОЧНИК KP.RU