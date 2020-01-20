«Выбора не было»: тюменский врач в одиночку принял роды в машине

Фельдшер Алексей Нуртдинов принял роды у жительницы села Армизонское Елены Шик. Именно он дежурил в ночную смену 14 января, когда у женщины начались стремительные роды.

– Несмотря на то что за плечами уже 12 лет стажа и накопленного опыта, я не совсем был готов принимать роды в одиночку. Ранее, когда я работал в Тюмени, дважды становился участником родов. Но тогда всё это проходило под контролем врача, я был лишь помощником. Сейчас же мне катастрофически не хватало рук, но выбора не было, – рассказывает герой.

Врач вспоминает, что до Ишима оставались считанные километры, когда у Елены начались стремительные роды. Времени хватило лишь на то, чтобы развернуть разовые пакеты, надеть маску и перчатки.

– В машине было очень тепло, Алексей меня накрыл двумя одеялами, потом также утеплил моего малыша. Я ему очень благодарна за квалифицированную медицинскую помощь. Ребенка хотела бы назвать его именем, но родилась дочка, – смеется многодетная мама.

В настоящее время ее уже выписали из перинатального центра Ишима. Сейчас она с новорожденной дочкой и двумя старшими детьми находится дома.

Стоит отметить, что это не единственный подобный случай. Так, 29 декабря в такой же ситуации оказался коллега Алексея – фельдшер скорой помощи Армизонской районной больницы Евгений Сироткин. Он также принял роды в машине. Тогда тоже всё прошло благополучно.

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