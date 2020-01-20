20 Янв. 2020 2020-01-20T09:24:26+03:00

Пропавшего две недели назад тюменца нашли мертвым. Фото - соцсети.

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В Тюмени обнаружен мертвым без вести пропавший Алексей Калитовский. На его теле есть признаки насильственной смерти.

В Следственном комитете по Тюменской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, передает «МегаТюмень».

Напоминаем, что Алексей Калитовский ушел из дома 4 января около 9.00. В то утро мужчина отправился на встречу с подругой по переписке. Его поисками занимались волонтеры.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что двое мужчин заявляли, что видели Алексея живым. Об этом они сообщали в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU