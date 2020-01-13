13 Янв. 2020 2020-01-13T16:46:32+03:00

Пропавшего больше недели назад тюменца видели несколько раз в городе. Фото - поисковый отряд "Белая Сова - Тюмень".

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37-летний тюменец Алексей Калитовский пропал 4 января. Он вышел из дома, который находится в районе Войновка, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Правда, двое мужчин сообщили, что видели пропавшего сегодня, 13 января.

«Сегодня утром видел. В половине десятого утра на улице Республики. Одет так же, как и на фото, только грязный был. Кашлял очень сильно. Только сейчас увидел, что он пропал», – сообщил в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Н. под постом о пропаже человека.

Позже отозвался еще один местный житель, утверждающий, что видел Алексея в 12.45 у торгового центра «Мальвинка». По словам Евгения Р., он уже сообщил об этом в полицию.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени разыскивают Калитовского Алексея Игоревича, 1982 года рождения, который 4 января в 9 утра ушел из дома в районе Войновка, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU