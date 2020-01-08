В Тюмени пятый день ищут крупного мужчину со шрамом на животе

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:59:11+03:00

4 января он ушёл из дома и до сих пор не вернулся

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В Тюмени разыскивают Калитовского Алексея Игоревича, 1982 года рождения, который 4 января в 9 утра ушёл из дома в районе «Войновка» и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Алексей был одет в тёмно-коричневые кожаные ботинки с мехом, чёрную куртку с меховым капюшоном, синие джинсы и в серую футболку с капюшоном. Приметы: рост около 180 сантиметров, крупного телосложения. Глаза карие, волосы тёмно-русые.

Особые приметы: есть шрам на животе.

Всех, кому что-либо известно об Алексее Игоревиче, просят позвонить по телефонам: 02/112 (полиция), 8(3452) 27-01-00 (дежурная часть ОП1) и 8-932-32-39-911 (волонтёры ПО «Белая сова – Тюмень»). Также можно написать на почту: poisksova@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU