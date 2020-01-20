«Лежал, страдал и ждал»: под Тюменью оставленный хозяевами пес обрел новую семью и кличку

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:52:49+03:00

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Пес, который около недели просидел на обочине в районе Велижанского и Тобольского трактов, нашел новых хозяев. Прежние бросили его, однако собака все же надеялась на их совесть и ждала на том месте, где ее оставили.

Как прокомментировали в пресс-службе администрации города Тюмени, пса подкармливали неравнодушные горожане. Также они искали для собаки новых хозяев. В субботу его привезли к себе сотрудники муниципального приюта, которые отметили, что животное было бодрым и активным, не истощено и не агрессивно. В семью его забрали уже на следующий день.

Как рассказал новый хозяин дружелюбного пса Александр, собаке дали кличку Малыш. Мужчина вспоминает, что хотел его забрать к себе еще на обочине, но тогда он в машину не пошел. Стало известно, что для Малыша готовится теплый вольер.

Кстати, его уже взяла под свою опеку еще одна питомица Александра – Альфа. Она буквально не отходит от подопечного, знакомя его с местным укладом жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU