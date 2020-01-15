Авария с маршруткой, плохая зарплата и гостиница в квартире: публикуем главные новости Тюмени 15 января 2020 г.

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:46:20+03:00

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1. Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки на улице Профсоюзной в Тюмени. В результате аварии, которая произошла утром 15 января, микроавтобус с пассажирами влетел в столб.

Автомобиль «Форд Фокус» помешал общественному транспорту, в результате чего маршрутка врезалась в столб. Водитель иномарки, который и спровоцировал аварию, остался на месте ДТП для выяснения обстоятельств.

В Тюмени маршрутка врезалась в столб. Фото - очевидцы.

2. Почти 70 процентов работающих тюменцев недовольны своим заработком. Больше половины из них просили начальство повысить им ежемесячный оклад.

Доля недовольных зарплатой выше среди фрилансеров и представителей рабочих специальностей. Также чаще всего не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, искусства и медиа.

Тюменцы недовольны своими зарплатами.

3. Собственник одной из квартир в доме № 74, корпус 4 на улице 50 лет Октября долгое время занимался незаконным бизнесом. Мужчина устроил из своего жилища хостел. Соседям такое обстоятельство не пришлось по душе, и они пожаловались в соответствующие органы.

– Многие жильцы нашего дома против! Сюда ходят разные не известные нам люди, шумят, курят на лестничной площадке, оставляют после себя мусор, – заявили горожане в региональной Госжилинспекции.

4. Пенсионерка Наталья Сапьян, которая более 14 лет добивалась признания ее дома аварийным, обратилась в региональный исполком ОНФ. Теперь бывшая учительница поселится в чистой и, главное, теплой однушке. Правда, до того времени, пока ей не выделят жилье взамен снесенного барака.

По словам Сапьян, «сил терпеть ужасные условия проживания уже не было». Жилье пенсионерке не выделяли.

5. В Тюмени двое вынесли из припаркованной «Газели» рыбу. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

Двое ранее судимых тюменца, 29 и 35 лет, приметили машину на неохраняемой стоянке вблизи своего дома на улице Геологоразведчиков. Вооружившись монтировкой, они сорвали петли навесного замка и проникли в багажный отсек.

ИСТОЧНИК KP.RU