Ялуторовчанке, замерзающей в разваливающемся бараке, предоставили временную квартиру

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:34:48+03:00

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Пенсионерка Наталья Сапьян, которая более 14 лет добивалась признания ее дома аварийным, обратилась в региональный исполком ОНФ. Теперь бывшая учительница поселится в чистой и, главное, теплой однушке. Правда, до того времени, пока ей не выделят жилье взамен снесенного барака.

По словам Сапьян, «сил терпеть ужасные условия проживания уже не было». Жилье пенсионерке не выделяли: оказывается, она не может доказать, что малоимущая, хотя ранее ее статус был подтвержден. Тогда пожилая ялуторовчанка вышла на одиночный пикет у здания регионального правительства, а после обратилась к общественникам.

Члены регионального штаба ОНФ выяснили, что в ее квартире разрушена печь, а температура не превышает 15 градусов, отсутствует водоснабжение и канализация. Дом, где проживает женщина, был признан аварийным и включен в программу по сносу ветхого и аварийного жилья со сроком переселения жильцов до 2029 года.

Общественники встретились с главой города. Как итог – пенсионерке выделили квартиру из маневренного городского фонда. Здесь Наталья Анатольевна сможет жить до момента получения собственного жилья взамен снесенного аварийного дома.

– Наша главная задача сейчас, чтобы пожилой человек не остался один в разваливающемся бараке без отопления. Мы предложили свою помощь в переезде во временное муниципальное жилье. Будем следить за дальнейшим развитием ситуации, – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

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ИСТОЧНИК KP.RU