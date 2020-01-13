В Ялуторовске бывшая учительница замерзает в бараке 19-го века
Жительница дома № 33 на улице Революции города Ялуторовска Наталья Сапьян не испытывает радости от того, что проживает в здании, построенном два века назад. Пенсионерка больше 13 лет требует от властей переселить ее из ветхого здания.
Наталья уже много лет находится на заслуженной пенсии. Бывший учитель пытается войти в программу по переселению из ветхого жилья, потому что жить в ее квартире, тем более зимой, невозможно. Столбик термометра в комнате, где спит Наталья, опускается до минус 10 градусов.
Пенсионерка жалуется, что из-за высокой влажности и холода ее волосы и кожа лица примерзают к подушке.
В старом бараке нет водоснабжения и канализации, а в четырех квартирах дома три вида отопления: печное, централизованное, газовое. Квартира пенсионерки и вовсе без тепла: ее старая печь развалилась.
Женщине прислали документы из администрации Ялуторовска о том, что она стоит в очереди, но без указания порядкового номера. А позже Наталье Сапьян выслали ответ о снятии с очереди, поскольку она получила жилищный сертификат. Женщина уверяет, что в глаза не видела сертификат.
Ялуторовчанка организовала государственную судебную экспертизу. Барак признан аварийным в диапазоне 81–100%. Дому грозит обвал, поскольку он имеет крен, который в 13 раз превышает норму. Помимо этого, выявлено поражение грибком большинства стен здания.
Прокуратура Тюменской области ответила женщине, что жилье ей предоставят к 2029 году в порядке очереди. В ответ Наталья начала устраивать одиночные пикеты у администрации.
В соцсетях о бедах женщины из Ялуторовска узнало большое количество тюменцев, они создали петицию на платформе Change.org с требованием переселить Наталью Сапьян. На сегодня она набрала более 230 000 голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU