2020-01-14T15:22:05+03:00
Общество

Следователи разберутся, почему пожилая ялуторовчанка мерзнет в разваливающемся бараке

По данному факту уже назначена проверка
Вадим Бегун
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Следователи разберутся, почему пожилая ялуторовчанка мерзнет в разваливающемся бараке. Фото - СКР.Следователи разберутся, почему пожилая ялуторовчанка мерзнет в разваливающемся бараке. Фото - СКР.
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Тюменские следователи организовали проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях прав пенсионерки. Дело в том, что пожилая женщина живет в бараке девятнадцатого века, и от холода ее волосы, как она сама рассказывает, прилипают к подушке.

– В одном из изданий появилась информация о том, что жительница города Ялуторовска проживает в аварийном доме, в котором нет водоснабжения, канализации и источников тепла. В связи с этим температура в доме такая же, как на улице, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что специалисты проверят доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала об этой истории. Кстати, о бедах женщины из Ялуторовска узнало большое количество тюменцев. Они даже создали петицию с требованием переселить Наталью Сапьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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