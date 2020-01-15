2020-01-15T11:41:08+03:00
Общество

Больше половины работающих тюменцев не устраивает их зарплата

Доля недовольных выше среди фрилансеров
Вадим Бегун
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Тюменцы недовольны своей зарплатой.Тюменцы недовольны своей зарплатой.Фото: Ольга Крыльцова
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Почти 70 процентов работающих тюменцев недовольны своим заработком. Больше половины из них просили начальство повысить им ежемесячный оклад.

– Доля недовольных зарплатой выше среди фрилансеров и представителей рабочих специальностей. Также чаще всего не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, искусства и медиа. Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей, специалистов по недвижимости и юристов, – рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

В компании также сообщили, что более половины жителей региона говорили о надбавке к окладу со своим начальством, причем большинство работников сами инициировали этот разговор.

56 процентов жителей Тюменской области уверены, что работодатель должен повышать зарплату в зависимости от успехов сотрудника, 33 процента – что это в любом случае должно происходить ежегодно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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