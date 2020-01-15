2020-01-15T11:38:35+03:00
Происшествия

Голодные тюменцы обворовали «Газель» со свежемороженой рыбой

Полицейские отобрали у злоумышленников продукцию и монтировку
Вадим Бегун
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Тюменцы обворовали машину с рыбой. Фото - pixabay.com.Тюменцы обворовали машину с рыбой. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 14 января, двое тюменцев вынесли из припаркованной «Газели» рыбу. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

– Двое ранее судимых тюменца, 29 и 35 лет, приметили машину на неохраняемой стоянке вблизи своего дома на улице Геологоразведчиков. Вооружившись монтировкой, они сорвали петли навесного замка и проникли в багажный отсек, откуда нагрузили четыре сумки свежемороженой скумбрии, минтая, форели и рыбных полуфабрикатов, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также сообщили, что подозреваемые попытались пешком скрыться с места преступления. Задержанные, как они сами поведали, планировали съесть украденную рыбу. В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Подельникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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