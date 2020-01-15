В Тюмени восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, влетевшей в столб на полном ходу

Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки на улице Профсоюзной в Тюмени. В результате аварии, которая произошла утром 15 января, микроавтобус с пассажирами влетел в столб.

Маршрутка влетела в столб в Тюмени. Фото: ЧС Тюмень

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области рассказали, что автомобиль «Форд Фокус» помешал общественному транспорту, в результате чего маршрутка врезалась в столб. Водитель иномарки, который и спровоцировал аварию, остался на месте ДТП для выяснения обстоятельств.

– Сейчас все обстоятельства происшествия уточняются, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Авария на Профсоюзной в Тюмени. Фото: ЧС Тюмень

Не обошлось и без пострадавших. По данным департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 8.46 местного времени. Спустя шесть минут бригада была на месте происшествия.

– Всего на месте ДТП дежурили три бригады медиков – врачебная и две фельдшерские, – подчеркнули в ведомстве. – После того как пострадавшим оказали помощь, их госпитализировали в Областную клиническую больницу № 2. Детей среди них нет.

На месте ДТП дежурили две кареты скорой помощи. Фото: ЧС Тюмень

– В областной клинической больнице № 2 оказана помощь восьми пострадавшим. Трое госпитализированы с сочетанной травмой, один из них взят в операционную по поводу открытого перелома костей нижней конечности. Пятеро пациентов после осмотров и проведения диагностических исследований направлены на амбулаторное лечение. Из них двое – с закрытыми переломами костей носа и ушибами мягких тканей различных частей тела; еще двое – с ссадинами и ушибами различных частей тела; и один – с переломом костей ладони и ушибом грудной клетки, – добавили в департаменте.

В числе пострадавших молодые люди 20 и 25 лет, 37-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Специалисты ГУ МЧС по Тюменской области также дежурили на месте происшествия. Спасатели отключили аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала ещё об одном ДТП, в котором пострадали семь человек. В Тобольском районе столкнулись рейсовый автобус и автокран. При обгоне автокран выехал на встречку и задел стрелой автобус, который от удара улетел в кювет.