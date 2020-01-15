В Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с автокраном: семь человек пострадали

Семь человек пострадали в страшной аварии, которая произошла утром, 15 января, на 174-м километре федеральной автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск». В Тобольском районе столкнулись рейсовый автобус, который ехал из Тюмени в Тобольск, и автокран.

Одну пациентку увезли в реанимациюФото: ГИБДД по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, автокран при обгоне выехал на встречку и задел стрелой автобус. От удара автобус улетел в кювет.

– Предварительно, в автобусе находились 19 пассажиров, семь из получили различные повреждения, они доставлены в лечебные учреждения Тобольска и посёлка Байкалово. Обстоятельства аварии выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД. Движение по федеральной автодороге не ограничено, – сообщили в ведомстве.

От удара автобус перевернулся в кюветФото: ГИБДД по Тюменской области

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что вызов в скорую помощь поступил в 9.18. Через 12 минут первая бригада из Байкалово Тоболького района прибыла на место происшествия.

Автокран, с которым столкнулся автобусФото: ГИБДД по Тюменской области

– На месте сейчас работают четыре бригады скорой помощи Областной больницы № 3. В реанимацию госпитализирована одна пострадавшая с черепно-мозговой травмой, ещё четыре человека с нетяжелыми травмами проходят обследование и получают необходимую медицинскую помощь в приемном отделении больницы Тобольска, – рассказала пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

Фото с места происшествия

Медики также сообщили, что с места аварии появились новые обращения за медицинской помощью, так что, возможно, ещё кому-то потребуется доставка в стационар.

Автобус в кюветеФото: ГИБДД по Тюменской области

Ещё семь человек пострадали в сегодняшней аварии с маршруткой. В результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобус с пассажирами влетел в столб.