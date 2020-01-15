2020-01-15T09:17:08+03:00
Происшествия

Маршрутка влетела в столб у Александровского сада в Тюмени

В результате ДТП пострадали пассажиры
Вадим Бегун
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В Тюмени маршрутка влетела в столб. Фото - очевидцы.В Тюмени маршрутка влетела в столб. Фото - очевидцы.
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В Тюмени сегодня, 15 января, на улице Профсоюзной произошло ДТП с участием маршрутного такси. В результате дорожно-транспортного происшествия микроавтобус с пассажирами влетел в столб.

– По предварительным данным, автомобиль «Форд Фокус» создал помеху общественному транспорту, в результате чего маршрутка врезалась в столб. Водитель иномарки остался на месте ДТП. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В региональном департаменте здравоохранения в свою очередь сообщили, что авария не обошлась без пострадавших.

– Вызов на станцию скорой помощи поступил в 8.46, бригада прибыла на место спустя шесть минут. Всего на месте происшествия дежурили три бригады медиков – врачебная и две фельдшерские, – поведали в ведомстве.

Там уточнили, что после осмотра и оказания помощи в Областную клиническую больницу № 2 доставлены семь человек, детей среди них нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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