2020-01-15T11:36:40+03:00
Общество

Тюменец поставил в квартире стойку администратора и устроил гостиницу

Все бы ничего, но на постояльцев хостела пожаловались соседи
Вадим Бегун
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Тюменец использовал свою квартиру как хостел. Фото - 2Гис.Тюменец использовал свою квартиру как хостел. Фото - 2Гис.
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Собственник одной из квартир в доме № 74 корпус 4 на улице 50 лет Октября долгое время занимался незаконным бизнесом. Мужчина устроил из своего жилища хостел. Соседям такое обстоятельство не пришлось по душе и они пожаловались в соответствующие органы.

– Многие жильцы нашего дома против! Сюда ходят разные не известные нам люди, шумят, курят на лестничной площадке, оставляют после себя мусор, – заявили горожане в региональной Госжилинспекции.

Специалист ведомства выехал на проверку и удостоверился в сказанном. В указанной квартире он зафиксировал наличие стойки администратора, двухъярусных кроватей, прайс-листа с указанием услуг и шкафа для индивидуального хранения вещей. К услугам гостей были предоставлены одна большая кухня, две комнаты и столько же санузлов с душевыми.

В ведомстве сообщили, что в отношении собственника было возбуждено административное дело. По итогам его рассмотрения мужчину оштрафовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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