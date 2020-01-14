Сбитый мальчик, уволенный гендиректор завода и «островок радости»: публикуем главные новости Тюмени 14 января 2020 г.
1. В деревне Шашова Упоровского района произошла трагедия. Семилетний мальчик рано утром отправился в школу, однако до образовательного учреждения он так и не добрался.
Дорожный инцидент произошел, когда ребенок шел на остановку школьного автобуса в районе улицы Восточной, дом 10. Мальчика сбил автомобиль «Лада-Приора».
В Тюменской области насмерть сбили ребенка. Фото - ГИБДД.
2. Уволен генеральный директор Антипинского НПЗ Максим Андриасов. Свой пост он занимал с 14 ноября 2018 года.
Изменения в структуре управления не коснутся коллектива предприятия.
Уволен директор АНПЗ. Фото - "МегаТюмень".
3. В областной клинической больнице № 2 открылась детская игровая комната. Ребята уже облюбовали помещение площадью 30 квадратных метров.
В комнате собраны игрушки для всех возрастов, конструкторы, пазлы, коляски с куклами, машинки, мини-кухня, шатер и даже телевизор со сказками и столики для рисования.
4. На улице Дамбовской в Тюмени произошло ДТП с участием пешехода. К сожалению, наезд оказался смертельным.
По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.
5. В Тюменской области в прошлом году пресечена деятельность 52 наркопритонов. Основная масса преступлений совершена в Тюмени.
В Тюмени выявлено 46 наркопритонов. В Тюменском районе выявлено четыре, по одному – в Заводоуковске и Ишиме.
ИСТОЧНИК KP.RU