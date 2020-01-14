2020-01-14T16:40:24+03:00
Общество

Сбитый мальчик, уволенный гендиректор завода и «островок радости»: публикуем главные новости Тюмени 14 января 2020 г.

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. В деревне Шашова Упоровского района произошла трагедия. Семилетний мальчик рано утром отправился в школу, однако до образовательного учреждения он так и не добрался.

Дорожный инцидент произошел, когда ребенок шел на остановку школьного автобуса в районе улицы Восточной, дом 10. Мальчика сбил автомобиль «Лада-Приора».

В Тюменской области насмерть сбили ребенка. Фото - ГИБДД.

В Тюменской области насмерть сбили ребенка. Фото - ГИБДД.

2. Уволен генеральный директор Антипинского НПЗ Максим Андриасов. Свой пост он занимал с 14 ноября 2018 года.

Изменения в структуре управления не коснутся коллектива предприятия.

Уволен директор АНПЗ. Фото - "МегаТюмень".

Уволен директор АНПЗ. Фото - "МегаТюмень".

3. В областной клинической больнице № 2 открылась детская игровая комната. Ребята уже облюбовали помещение площадью 30 квадратных метров.

В комнате собраны игрушки для всех возрастов, конструкторы, пазлы, коляски с куклами, машинки, мини-кухня, шатер и даже телевизор со сказками и столики для рисования.

4. На улице Дамбовской в Тюмени произошло ДТП с участием пешехода. К сожалению, наезд оказался смертельным.

По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

5. В Тюменской области в прошлом году пресечена деятельность 52 наркопритонов. Основная масса преступлений совершена в Тюмени.

В Тюмени выявлено 46 наркопритонов. В Тюменском районе выявлено четыре, по одному – в Заводоуковске и Ишиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Сбитый мальчик, уволенный гендиректор завода и «островок радости»: публикуем главные новости Тюмени 14 января 2020 г.
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