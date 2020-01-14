В Тюмени маршрутка задавила пенсионерку

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:01:15+03:00

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На улице Дамбовской в Тюмени накануне, 13 января, произошло ДТП с участием пешехода. К сожалению, наезд оказался смертельным.

– По предварительным данным, пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. Водитель общественного транспорта попытался избежать наезда, однако сделать этого не смог, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В результате дорожного инцидента маршрутка врезалась в столб. Пассажиры не пострадали, пенсионерка же с серьезными травмами была доставлена в больницу. Выжить женщине не удалось. В настоящий момент ее личность не установлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU