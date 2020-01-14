Уволен гендиректор Антипинского НПЗ
Уволен генеральный директор Антипинского НПЗ Максим Андриасов. Свой пост он занимал с 14 ноября 2018 года.
Как стало известно, изменения в структуре управления не коснутся коллектива предприятия. Пресс-служба нефтеперерабатывающего завода ситуацию не комментирует, передает «МегаТюмень».
Напомним, что Арбитражный суд Тюменской области признал АНПЗ банкротом 30 декабря. В отношении предприятия было открыто конкурсное производство на шесть месяцев, а конкурсным управляющим назначен Константин Сичевой.
Также стоит отметить, что размер общей задолженности завода перед кредиторами составляет больше 252 миллиардов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU