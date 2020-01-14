2020-01-14T14:15:41+03:00
Происшествия

Почти пятьдесят наркопритонов прикрыли полицейские в Тюмени

Опасных квартирантов сдают в правоохранительные органы соседи
Вадим Бегун
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Почти пятьдесят наркопритонов прикрыли полицейские в Тюмени.Почти пятьдесят наркопритонов прикрыли полицейские в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
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В Тюменской области в прошлом году пресечена деятельность 52 наркопритонов. Основная масса преступлений совершена в Тюмени.

– В Тюмени выявлено 46 наркопритонов. В Тюменском районе выявлено четыре, по одному –в Заводоуковске и Ишиме. Как правило, такие квартиры выявляются в ходе оперативных мероприятий или по информации соседей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в суд было направлено 48 уголовных дел данной категории, 36 из них рассмотрены. Более половины осужденных приговорены к лишению свободы.

Так, к 1 году 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии за содержание наркопритона на улице Тупиковой и кражу осуждена ранее судимая тюменка.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре осудили 39-летнюю тюменку, которая ранее лишилась родительских прав. Местная жительница не только не платила своим детям алименты, но и организовала в квартире наркопритон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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