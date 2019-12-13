2019-12-13T11:59:50+03:00
Происшествия

Тюменка превратила квартиру в наркопритон, избавившись от своих детей

Женщина отказывается платить собственным чадам алименты
Вадим Бегун
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Тюменка устроила в своей квартире наркопритон.Тюменка устроила в своей квартире наркопритон.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени осудили 39-летнюю тюменку, которая ранее лишилась родительских прав. Местная жительница не только не платила своим детям алименты, но и организовала в квартире наркопритон.

– Мы не один раз предупреждали ее, но женщина продолжала игнорировать исполнение требований. На сегодняшний день ее задолженность по алиментам составляет почти 500 тысяч рублей. Поскольку имущества, на которое возможно обратить взыскание, за должником не числится, а устраиваться на работу она не собирается, ей назначено десять суток ареста, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

На этом «посиделки» тюменки не закончатся. За организацию в квартире наркопритона суд назначил ей уголовное наказание в виде одного года поселения. Туда она отправится сразу после отбывания ареста в изоляторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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