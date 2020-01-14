2020-01-14T09:58:51+03:00
Происшествия

Не дожил несколько дней до 8 лет: в Тюменской области молодая автоледи насмерть сбила мальчика

В настоящий момент выясняются обстоятельства ДТП
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области девушка сбила мальчика. Фото - ГИБДД.В Тюменской области девушка сбила мальчика. Фото - ГИБДД.
Изменить размер текста:

В деревне Шашова Упоровского района сегодня, 14 января, произошла трагедия. Семилетний мальчик рано утром отправился в школу, однако до образовательного учреждения он так и не добрался.

Дорожный инцидент произошел, когда ребенок шел на остановку школьного автобуса в районе улицы Восточной, дом 10. Мальчика сбил автомобиль «Лада Приора». Как рассказывает водитель, пострадавший неожиданно побежал через дорогу в месте, где нет пешеходного перехода.

– За рулем находилась 23-летняя девушка, ее водительский стаж составлял всего полгода. В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы и скончался на месте. В конце января ему должно было исполниться восемь лет, – пояснили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что водитель отечественной машины не пострадала. В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три человека серьезно пострадали в ДТП на Велижанском тракте
В Тобольске готовятся к крещенским купаниям
В тюменской больнице открылся «островок радости»
Не дожил несколько дней до 8 лет: в Тюменской области молодая автоледи насмерть сбила мальчика
В Тюмени маршрутка задавила пенсионерку
Тоболяк, из-за которого в ДТП погибли четыре друга, отправился в колонию
Уволен гендиректор Антипинского НПЗ
Мобильный сервис компании «Талан» – серебряный призер международной премии Tagline Awards
Ишимский студент украл дорогой смартфон из незапертой квартиры
В Тюмени выберут лучшего школьного повара
Торопился на такси: у тюменца на вокзале украли сумку с важным содержимым
В Тюмени появится новый сквер
Погода на 14 января в Тюмени: определяем по звездам будущий урожай
Александр Моор: в 2020 году тюменские СМИ ждут новые победы и интересные проекты
Тюменская Золушка, труп в сгоревшем авто и клиническая смерть в кинотеатре: публикуем главные новости Тюмени 13 января 2020
В Ялуторовске бывшая учительница замерзает в бараке 19-го века
Пропавшего больше недели назад тюменца видели несколько раз в городе
Тюменскую улицу назвали в честь погибшего водителя
Тысячи единиц оружия изъяли росгвардейцы у тюменцев в прошлом году
Более сотни тюменцев узнали, что больны раком желудочно-кишечного тракта
За два дня семь тюменцев остались без денег. В городе орудовали мошенники
Тюменские подростки стали чаще грабить и угонять авто
Тюменский губернатор пообещал не затягивать с назначением первого зама
В Тюменской области родилась Золушка
В авто, сгоревшем дотла на тюменской объездной дороге, нашли тело