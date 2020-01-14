Не дожил несколько дней до 8 лет: в Тюменской области молодая автоледи насмерть сбила мальчика
В деревне Шашова Упоровского района сегодня, 14 января, произошла трагедия. Семилетний мальчик рано утром отправился в школу, однако до образовательного учреждения он так и не добрался.
Дорожный инцидент произошел, когда ребенок шел на остановку школьного автобуса в районе улицы Восточной, дом 10. Мальчика сбил автомобиль «Лада Приора». Как рассказывает водитель, пострадавший неожиданно побежал через дорогу в месте, где нет пешеходного перехода.
– За рулем находилась 23-летняя девушка, ее водительский стаж составлял всего полгода. В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы и скончался на месте. В конце января ему должно было исполниться восемь лет, – пояснили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что водитель отечественной машины не пострадала. В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU